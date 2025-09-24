Unfallflucht in Buchdorf: Unbekannter fährt Laterne an

Zu einer Unfallflucht kam es in den vergangenen Tagen in Buchdorf. Dabei prallte laut Polizei ein bislang unbekanntes Fahrzeug gegen einen städtischen Laternenmast im Neureutweg und drückte diese dadurch teilweise um. Der Fremdschaden wird auf etwa 2000 Euro geschätzt.

Mehrere Fahrzeugteile blieben am Unfallort zurück. Diese werden momentan analysiert. Ein Ermittlungsverfahren ist eingeleitet. Wer Hinweise zum Verursacher geben kann, wird gebeten, sich unter 0906/706670 an die Polizei zu wenden. (AZ)