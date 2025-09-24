Icon Menü
Unfallflucht in Buchdorf: Unbekannter fährt Laterne an

Buchdorf

Unfallflucht in Buchdorf: Unbekannter fährt Laterne an

Ein Fahrzeug prallt gegen den Mast und drückt ihn teilweise um. Teile des Gefährts bleiben am Unfallort zurück. Die Polizei sucht Zeugen.
    In Buchdorf kam es zu einer Unfallflucht.
    In Buchdorf kam es zu einer Unfallflucht. Foto: Boris Roessler, dpa (Symbolbild)

    Zu einer Unfallflucht kam es in den vergangenen Tagen in Buchdorf. Dabei prallte laut Polizei ein bislang unbekanntes Fahrzeug gegen einen städtischen Laternenmast im Neureutweg und drückte diese dadurch teilweise um. Der Fremdschaden wird auf etwa 2000 Euro geschätzt.

    Mehrere Fahrzeugteile blieben am Unfallort zurück. Diese werden momentan analysiert. Ein Ermittlungsverfahren ist eingeleitet. Wer Hinweise zum Verursacher geben kann, wird gebeten, sich unter 0906/706670 an die Polizei zu wenden. (AZ)

