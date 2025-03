Unbekannter prallt mit Fahrzeug gegen Auto: Unfallflucht

Mitten in Wemding ist ein Unbekannter nach einem Unfall geflüchtet. Dies passierte in der Zeit vom vorigen Mittwoch., 23 Uhr, auf Donnerstag, 13 Uhr.

Opfer der Unfallflucht ist ein 44-Jährige. Der stellte seinen weißen Pkw Nissan in der Wolfgangstraße gegenüber Hausnummer 2 am Marktplatz in Wemding ordnungsgemäß in einer Parkbucht ab. Als er wieder wegfahren wollte, bemerkte er, dass sein Wagen an der linken Seite im Bereich der hinteren Stoßstange einen Schaden aufwies, dessen Reparatur rund 1000 Euro kosten dürfte. Die Polizeiinspektion Donauwörth bittet um Hinweise. Telefon: 0906/706670. (AZ)