Unfallflucht in Donauwörth: 81-Jährige nach Zeugenhinweis im Verdacht

Donauwörth

Polizei klärt Unfallflucht in Donauwörth dank Zeugen

Die Beamten ermitteln nun gegen eine 81-Jährige wegen des Verdachts auf Unfallflucht.
    Die Polizei machte eine Seniorin ausfindig, die möglicherweise für eine Unfallflucht in Frage kommt. Ein zeuge hat ihr Kennzeichen nach einer Kollision notiert.
    Die Polizei machte eine Seniorin ausfindig, die möglicherweise für eine Unfallflucht in Frage kommt. Ein zeuge hat ihr Kennzeichen nach einer Kollision notiert. Foto: Lino Mirgeler/dpa, Symbolbild

    Am Mittwochnachmittag gegen 16.45 Uhr touchierte eine zunächst unbekannte Autofahrerin im Dr.-Michael-Samer-Ring in der Donauwörther Parkstadt den ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten Pkw Mazda eines 53-Jährigen. Wie die Polizei mitteilt, entstand durch die Kollision ein Schaden von geschätzten 1000 Euro. Die Verursacherin kümmerte sich nicht weiter um ihre gesetzlichen Pflichten, sondern machte sich davon. Aufgrund eines aufmerksamen Zeugen, der sich das Kennzeichen notierte, konnte die verständigte Polizei der PI Donauwörther kurze Zeit später eine 81-jährige Frau an der Halteranschrift des Verursacherwagens feststellen. Die Frau wurde wegen Verdachts auf unerlaubtes Entfernen vom Unfallort angezeigt. (AZ)

