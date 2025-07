Unbekannter Fahrer beschädigt Auto und macht sich aus dem Staub

Ein Unbekannter beschädigte am Mittwoch zwischen 6.50 und 16.40 Uhr in Donauwörth ein geparktes Auto, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Dessen Fahrer hatte seinen blauen Mercedes CLA auf dem Großparkplatz einer Firma in der Industriestraße abgestellt. Laut Polizei prallte ein bislang unbekanntes Kraftfahrzeug dort gegen den rechten hinteren Kotflügel des Wagens. Der Gesamtschaden wird auf rund 6000 Euro geschätzt. Da sich der Verursacher nicht meldete, wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Verdachts auf Unfallflucht aufgenommen. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 an die Polizeiinspektion Donauwörth zu wenden. (AZ)

