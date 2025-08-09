Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Donauwörther Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Donauwörth
Icon Pfeil nach unten

Unfallflucht in Donauwörth: Polizei sucht Zeugen nach Crash mit rotem Transporter

Donauwörth

Unfallflucht: Polizei sucht Fahrer eines roten Kleintransporters

Er hatte in der Donauwörther Pflegstraße ein geparktes Auto gerammt und sich aus dem Staub gemacht. Wer kann Hinweise geben?
    • |
    • |
    • |
    Hinweise zu einer Unfallflucht erbittet die Polizei Donauwörth. Si ereignete sich am Freitag in der Pflegstraße.
    Hinweise zu einer Unfallflucht erbittet die Polizei Donauwörth. Si ereignete sich am Freitag in der Pflegstraße. Foto: Alexander Kaya, Symbolbild

    Die Polizei Donauwörth ermittelt in einer Unfallflucht, die sich am Freitag in der Donauwörther Pflegstraße zugetragen hat. Dort hatte eine 33-Jährige ihren VW Polo gegen 7.30 Uhr auf dem Parkplatz der Kfz-Zulassungsstelle (Pflegstraße 2) geparkt. Eine Zeugin konnte beobachten, wie ein roter Transporter erst gegen den geparkten Pkw fuhr und sich anschließend aus dem Staub machte. Die PI ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Mögliche weitere Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter 0906/706670 zu melden. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden