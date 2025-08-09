Unfallflucht: Polizei sucht Fahrer eines roten Kleintransporters

Die Polizei Donauwörth ermittelt in einer Unfallflucht, die sich am Freitag in der Donauwörther Pflegstraße zugetragen hat. Dort hatte eine 33-Jährige ihren VW Polo gegen 7.30 Uhr auf dem Parkplatz der Kfz-Zulassungsstelle (Pflegstraße 2) geparkt. Eine Zeugin konnte beobachten, wie ein roter Transporter erst gegen den geparkten Pkw fuhr und sich anschließend aus dem Staub machte. Die PI ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Mögliche weitere Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter 0906/706670 zu melden. (AZ)

Unfallflucht Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Pflegstraße Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis