Unbekannter hinterlässt teuren Schaden

Unfallflucht Donauwörth OT Berg – Im Zeitraum vom Freitag, 17.45 Uhr bis Sonntag, 7.50 Uhr, parkte ein 24-jähriger Mann seinen schwarzen Toyota auf einem Stellplatz vor einem Mehrparteienhaus in der Straße „Am Zollfeld“ im Donauwörther Stadtteil Berg.

Eine bislang unbekannte Person touchierte dort die rechte Fahrzeugseite des Toyota. Es entstand ein Gesamtschaden von geschätzten 3000 Euro. Da sich kein Verursacher meldete, wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Unfallflucht aufgenommen. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 an die Polizeiinspektion Donauwörth zu wenden. (AZ)