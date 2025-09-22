Icon Menü
Unfallflucht in Donauwörth: Teurer Schaden an Toyota im Stadtteil Berg

Berg

Unbekannter hinterlässt teuren Schaden

Im Donauwörther Stadtteil Berg verursachte ein unbekannter Fahrzeugführer einen erheblichen Schaden an einem geparkten Auto und flüchtete anschließend.
Von Redaktion
    • |
    • |
    • |
    Die Polizei sucht nach Zeugen der Unfallflucht in Berg.
    Die Polizei sucht nach Zeugen der Unfallflucht in Berg. Foto: Julian Stratenschulte/dpa

    Unfallflucht Donauwörth OT Berg – Im Zeitraum vom Freitag, 17.45 Uhr bis Sonntag, 7.50 Uhr, parkte ein 24-jähriger Mann seinen schwarzen Toyota auf einem Stellplatz vor einem Mehrparteienhaus in der Straße „Am Zollfeld“ im Donauwörther Stadtteil Berg.

    Eine bislang unbekannte Person touchierte dort die rechte Fahrzeugseite des Toyota. Es entstand ein Gesamtschaden von geschätzten 3000 Euro. Da sich kein Verursacher meldete, wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Unfallflucht aufgenommen. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 an die Polizeiinspektion Donauwörth zu wenden. (AZ)

