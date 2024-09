Mülltonnenhäuschen angefahren und beschädigt

Ein unbekannter Fahrer hat mit seinem Fahrzeug ein Mülltonnenhäuschen in der Donauwörther Adolf-Kolping-Straße angefahren und beschädigt. Laut Polizei muss das im Zeitraum 21. bis 26. September passiert sein. Das Verursacherfahrzeug ist bislang unbekannt. Allerdings blieben Teile von dessen Rückleuchtenblende zerbrochen an der Unfallstelle zurück. Hinweise auf das unfallflüchtige Fahrzeug sind bitte an die Polizeiinspektion Donauwörth, Tel. 0906/70667-0 zu richten. (AZ)

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Fahrzeug Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Donauwörth Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis