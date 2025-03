Unbekannter verursacht Unfall und flüchtet

Die Polizei Donauwörth ermittelt im Fall einer Unfallflucht, die sich am Freitag zwischen 14 bis 14.30 Uhr ereignet hat. In dieser Zeit wurde ein Auto angefahren, das auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Berger Vorstadt 32 in Donauwörth geparkt war. Der Verursacher flüchtete laut Polizei nach dem Unfall. Am Fahrzeug des Geschädigten entstand durch den Anstoß ein Schaden am Fahrzeugheck in Höhe von rund 1000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich telefonisch unter 0906/706670 bei der Polizeiinspektion Donauwörth zu melden. (AZ)

