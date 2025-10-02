Icon Menü
Unfallflucht in Donauwörth: Zeugen für beschädigten Opel Astra gesucht!

Donauwörth

Unfallfahrer verursacht 4000 Euro Schaden und flüchtet

Ein geparkter Opel Astra wurde angefahren. Wer kann dazu Hinweise geben?
    Die Polizei Donauwörth bittet um Hinweise zur Klärung einer Unfallflucht. Wer hat Beobachtungen in der Zirgesheimer Straße in Donauwörth gemacht?
    Die Polizei Donauwörth bittet um Hinweise zur Klärung einer Unfallflucht. Wer hat Beobachtungen in der Zirgesheimer Straße in Donauwörth gemacht? Foto: Boris Roessler/dpa, Symbolfoto

    Die Polizei Donauwörth sucht Zeugen für einen Vorfall, der sich am Mittwoch zwischen 6.30 und 16.50 Uhr ereignete. In dieser Zeit hatte ein 32-jähriger Mann seinen grauen Pkw Opel Astra auf einem Großparkplatz neben der Zirgesheimer Straße in Donauwörth geparkt. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug prallte dort gegen die linke Seite des Opel und verursachte einen Schaden von geschätzten 4000 Euro. Da sich keine Verursacher meldete, wurde ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren wegen Verdachts auf Unfallflucht eingeleitet. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 an die PI Donauwörth zu wenden. (AZ)

