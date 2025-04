Unbekannter fährt einen Opel an: Wer hat etwas beobachtet?

5500 Euro Sachschaden hat ein Unbekannter am Donnerstag verursacht. Laut dem Bericht der Polizei stellte ein Mann seinen Opel Insignia zwischen 10 und 18.30 Uhr auf dem Parkplatz vor einer Parfümerie in der Bahnhofstraße ab. Dort prallte ein bislang unbekanntes Fahrzeug gegen den hinteren rechten Stoßfänger des Wagens. Da sich kein Verursacher meldete, wurde von der Polizei ein Verfahren wegen Verdachts auf Unfallflucht aufgenommen. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefon 0906/706670 an die Polizeiinspektion Donauwörth zu wenden. (AZ)

