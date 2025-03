Unfalllflucht: Zeugen helfen Polizei bei Aufklärung

Ein Mann, der in Monheim Unfallflucht begangen hat, konnte nun gefasst werden. Nach Angaben der Polizei war der Autofahrer am Mittwoch gegen 20.45 Uhr bei einem Rangiervorgang auf dem Marktplatz mit dem Heck seines Wagens gegen die Front eines geparkten VWs Passat geprallt. Dabei entstand Schaden in Höhe von rund 3000 Euro. Der Verursacher stieg Zeugenaussagen zufolge nach dem Zusammenstoß aus, betrachtete den Schaden und fuhr danach davon, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Ein Passant notierte sich das Kennzeichen und informierte die Polizei. Beamte der Polizeiinspektion Donauwörth nahmen ein Strafverfahren wegen Verdachts auf Unfallflucht auf. (AZ)

