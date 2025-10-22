Unfallflucht in Parkhaus: Wer kann der Polizei helfen?

Ein Unbekannter hat am Montag im Parkhaus am Münster in der Donauwörther Innenstadt einen Unfall gebaut, sich aber nicht weiter darum gekümmert. Opfer ist eine 52-Jährige aus einer Juragemeinde, die am Montag ihr Auto der Marke Opel für etwa 90 Minuten dort abstellte. Als sie gegen 11 Uhr zurückkehrte, war der Wagen am Heck beschädigt.

Ein Unbekannter war mit seinem Auto vermutlich beim Ausparken gegen den Pkw gestoßen. Der Verursacher machte sich aus dem Staub. Zeugen der Unfallflucht werden gebeten, sich bei der Inspektion in Donauwörth zu melden. Telefon: 0906/706670. (AZ)