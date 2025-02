Audi-Fahrer rammt geparktes Auto und flüchtet

Ein etwa 50-jähriger Mann hat am Samstag gegen 13 Uhr auf einem großen Parkplatz in Rain mit seinem schwarzen Audi beim Ausparken einen geparkten Pkw an der hinteren Stoßstange angefahren. Anschließend entfernte sich der laut Polizei kräftig gebaute Täter unerlaubt vom Unfallort, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Die Polizeiinspektion Rain erbittet weitere Hinweise auf den Täter unter der Telefonnummer 09090/70070. (AZ)

