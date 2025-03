Angehöriger alarmiert Polizei: Unfallflucht scheitert

Eine Autofahrerin hat am Montag beim Ausparken in Riedlingen ein anderes Fahrzeug beschädigt. Gegen 14.15 Uhr touchierte die zunächst unbekannte Fahrerin vor einer Bankfiliale in der Schulstraße den geparkten Dacia einer 22-Jährigen. Es entstand ein Sachschaden von geschätzten 2000 Euro.

Die 18-jährige Fahranfängerin entfernte sich von der Unfallstelle, ohne die Feststellung ihrer Personalien zu ermöglichen und fuhr nach Hause. Ein Angehöriger der Unfallverursacherin informierte sofort die Polizei, als er von dem Unfall erfuhr. Polizeibeamte nahmen ein Ermittlungsverfahren auf. (AZ)