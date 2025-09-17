Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Donauwörther Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Donauwörth
Icon Pfeil nach unten

Unfallflucht in Sulzorf: Lkw-Fahrer prallt gegen Zaunsäule und fährt weiter

Sulzdorf

Lastwagen kracht gegen Zapfsäule: Fahrer kümmert sich nicht um Schaden

Die Polizei Donauwörth sucht nach Zeugen: Wer hat in der Raiffeisenstraße etwas beobachtet?
    • |
    • |
    • |
    Ein Lastwagen ist gegen eine Zapfsäule gekracht. Der Fahrer kümmerte sich nicht um den Schaden.
    Ein Lastwagen ist gegen eine Zapfsäule gekracht. Der Fahrer kümmerte sich nicht um den Schaden. Foto: Boris Roesslerd, dpa (Symbolbild)

    Die Donauwörther Polizei ermittelt in einem Fall von Unfallflucht. Wie die Beamten berichten, fuhr ein bislang unbekannter Mann am Dienstag, gegen 15.50 Uhr, mit einem Laster auf der Raiffeisenstraße in Sulzorf. Bei einem Abbiegevorgang prallte der 40-Tonner gegen die Zaunsäule des Anwesens eines 40-Jährigen. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von mehreren Tausend Euro. Ein Zeuge beobachtete, dass der Lkw-Fahrer weiterfuhr, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern, und informierte die Polizei. Die Beamten nahmen strafrechtliche Ermittlungen wegen des Verdachts auf Unfallflucht auf. Wer Hinweise zu dem Fahrer geben kann, wird gebeten, sich unter Telefon 0906/706670 an die Polizeiinspektion Donauwörth zu wenden. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden