Lastwagen kracht gegen Zapfsäule: Fahrer kümmert sich nicht um Schaden

Die Donauwörther Polizei ermittelt in einem Fall von Unfallflucht. Wie die Beamten berichten, fuhr ein bislang unbekannter Mann am Dienstag, gegen 15.50 Uhr, mit einem Laster auf der Raiffeisenstraße in Sulzorf. Bei einem Abbiegevorgang prallte der 40-Tonner gegen die Zaunsäule des Anwesens eines 40-Jährigen. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von mehreren Tausend Euro. Ein Zeuge beobachtete, dass der Lkw-Fahrer weiterfuhr, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern, und informierte die Polizei. Die Beamten nahmen strafrechtliche Ermittlungen wegen des Verdachts auf Unfallflucht auf. Wer Hinweise zu dem Fahrer geben kann, wird gebeten, sich unter Telefon 0906/706670 an die Polizeiinspektion Donauwörth zu wenden. (AZ)

