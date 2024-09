Unfallflucht in Tapfheim: Polizei stoppt Lkw-Fahrer

Ein 54-Jähriger ist am Mittwochmorgen geflohen, nachdem er mit seinem Lastwagen in Tapfheim einen Gartenzaun beschädigt hat. Nach Angaben der Polizei wendete der Fahrer in der Straße Am Wackerberg und stieß dabei mit seinem Sattelzug gegen den Zaun.

Bei dem Unfall entstand ein Schaden im höheren dreistelligen Bereich. Der Mann, der den Lkw mit tschechischer Zulassung steuerte, fuhr einfach weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Freilich beobachtete ein Zeuge die Karambolage und verständigte die Gesetzeshüter.

Dank einer Fahndung konnte eine Streifenbesatzung den Verursacher wenig später auf der B16 stoppen. Die Unfallspuren am Sattelauflieger und anhaftende Pflanzenreste machten klar, dass es sich um den gesuchten Laster handelte. Auf den Fahrer kommt ein Strafverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort zu. (AZ)