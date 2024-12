Unbekannter fährt Zaun an: Wer hat etwas beobachtet?

Ein Unbekannter ist in der Zeit zwischen Freitag, 23 Uhr, und Samstag, 10.30 Uhr, mit einem Fahrzeug gegen den Gartenzaun eines Anwesens in der Dillinger Straße in Tapfheim-Donaumünster gefahren. Wie die Polizei mitteilt, wurde dadurch ein Metallpfosten verbogen. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Am Zaunpfosten entstand Sachschaden in Höhe von rund 200 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Donauwörth unter Telefon 0906/706670 zu melden. (AZ)

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Unfallflucht Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Fahrzeug Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis