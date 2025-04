5000 Euro Schaden verursacht und geflüchtet

Eine Unfallflucht hat sich am Dienstag, 8. April, zwischen 8 und 16 Uhr ereignet. Dort prallte ein bislang unbekanntes Fahrzeug am Fischkasten in Wemding gegen einen geparkten Mitsubishi Space Star in der Farbe Gelb. An diesem entstand ein Heckschaden von ca. 5000 Euro. Da sich keine verursachende Person meldete, leiteten Beamte der PI Donauwörth ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren wegen Verdachts auf unerlaubtes Entfernen von der Unfallstelle ein, wie die Beamten mitteilen. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter Telefon 0906/706670 an die Inspektion zu wenden. (AZ)

