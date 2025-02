Unfallflucht in Wemding: 4000 Euro Schaden am Auto des Opfers

Eine unbekannte Person hat mit ihrem Fahrzeug am Montag in Wemding einen Unfall verursacht, sich aber nicht weiter darum gekümmert. Dies passierte der Polizei zufogle zwischen 7.30 und 10 Uhr in der Labergasse.

Der Verursacher fuhr mit seinem Wagen wohl die Labergasse entlang in Richtung Mühlenring und touchierte mit seinem Wagen den geparkten VW Golf. An diesem wurde ein Seitenspiegel abgerissen. Kratzer am vorderen Kotflügel und an der Motorhaube waren die weiteren Folgen.

Die Schadenshöhe am Auto des Opfers wird auf etwa 4000 Euro beziffert. Mögliche Zeugen der Unfallflucht werden geben, sich bei der Polizeiinspektion Donauwörth zu melden. Telefon: 0906/706670. (AZ)