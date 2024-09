Unfallflucht in Wemding: Weißer Audi bei Lomersheimer Weg beschädigt

Am Donnerstag ist in Wemding ein Auto von einem Unbekannten angefahren worden. Wie die Polizei mitteilt, ist bereits am Donnerstag zwischen 15 Uhr und 18 Uhr in Wemding im Lomersheimer Weg ein weißer Audi E-Tron von einem anderen Fahrzeug beschädigt worden. Am Auto des Geschädigten entstand hinten links ein massiver Lackschaden. Nach den ersten Schätzungen beläuft sich der Schaden auf rund 7000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Donauwörth unter der Telefonnummer 0906-70 66 70 entgegen. (AZ)