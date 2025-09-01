Unfallflucht: Massiver Schaden an Sportwagen

Ein Unbekannter hat am Freitag in Altisheim einen Unfall gebaut, sich aber nicht weiter darum gekümmert. Opfer der Unfallflucht ist ein 29-Jähriger, der seinen Sportwagen (BMW M2) zwischen 22 und 23 Uhr in der Straße Am Priel parkte. Während dieser Zeit prallte ein anderes Fahrzeug gegen den Pkw. An diesem entstand ein massiver Schaden am hinteren rechten Kotflügel. Die Reparaturkosten belaufen sich auf schätzungsweise 5000 Euro.

Da sich der Verursacher nicht meldete, ermittelt nun die Inspektion Donauwörth. Beamte sicherten an dem BMW weißen Fremdlack. Der wird jetzt analysiert. Zeugen sahen einen weißen Geländewagen in der Nähe des Unfallorts. Die Polizei bittet um Hinweise. Telefon: 0906/706670. (AZ)