Radler flüchtet nach Unfall vor einer Spielothek

Nach dem Zusammenstoß mit einem Auto hat sich am Sonntag in Bäumenheim ein Radfahrer aus dem Staub gemacht. Die Unfallflucht passierte laut Polizei um 14.50 Uhr auf dem Parkplatz vor einer Spielothek in der Bürgermeister-Müller-Straße.

Dort wollte ein 60-Jährige mit seinem grauen Opel Mokka einparken. Ein Mann auf einem schwarzen Fahrrad prallte in diesem Moment mit dem Lenker gegen die Front des Pkw. Dadurch entstand an diesem ein Sachschaden von schätzungsweise 2000 Euro. Der Radler kümmerte sich nicht weiter darum und verschwand. Die Polizeiinspektion Donauwörth hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise. Telefon: 0906/706670. (AZ)