Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Donauwörther Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Donauwörth
Icon Pfeil nach unten

Unfallflucht nach Zusammenstoß von Radfahrer und Auto in Bäumenheim

Bäumenheim

Radler flüchtet nach Unfall vor einer Spielothek

In Bäumenheim prallt am Sonntag ein Radfahrer gegen ein Auto. Der Unbekannte flüchtet.
    • |
    • |
    • |
    Die Polizei sucht nach einem Radfahrer, der in Bäumenheim einen Unfall verursacht hat.
    Die Polizei sucht nach einem Radfahrer, der in Bäumenheim einen Unfall verursacht hat. Foto: Wolfgang Widemann (Symbolbild)

    Nach dem Zusammenstoß mit einem Auto hat sich am Sonntag in Bäumenheim ein Radfahrer aus dem Staub gemacht. Die Unfallflucht passierte laut Polizei um 14.50 Uhr auf dem Parkplatz vor einer Spielothek in der Bürgermeister-Müller-Straße.

    Dort wollte ein 60-Jährige mit seinem grauen Opel Mokka einparken. Ein Mann auf einem schwarzen Fahrrad prallte in diesem Moment mit dem Lenker gegen die Front des Pkw. Dadurch entstand an diesem ein Sachschaden von schätzungsweise 2000 Euro. Der Radler kümmerte sich nicht weiter darum und verschwand. Die Polizeiinspektion Donauwörth hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise. Telefon: 0906/706670. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden