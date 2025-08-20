Icon Menü
Unfallflucht von Paketfahrer in Ebermergen

Ebermergen

Paketfahrer verursacht Unfall und flüchtet

in Ebermergen prallt ein Mann mit seinem Transporter gegen ein geparktes Auto. Selbst ein Zeuge kann den Unfallverursacher nicht stoppen.
    Die Polizei sucht nach einem Paketfahrer, der in Ebermergen einen Unfall verursacht hat.
    Die Polizei sucht nach einem Paketfahrer, der in Ebermergen einen Unfall verursacht hat. Foto: Wolfgang Widemann (Symbolbild)

    Ein Paketdienst-Fahrer hat am Dienstag in Ebermergen einen Unfall verursacht, sich aber nicht weiter darum gekümmert. Ein Zeuge beobachtete laut Polizei um 17.30 Uhr, wie ein Transporter gegen einen in der Pfarrgasse ordnungsgemäß am rechten Straßenrand geparkten Audi SQ 8 prallte. An diesem entstand an Stoßfänger und Beifahrertür ein Sachschaden von schätzungsweise 4000 Euro.

    Der Zeuge, 41, stellte den Mann, der den Renault Trafic mit Nürnberger Zulassung steuerte, zur Rede. Der Unfallverursacher stieg aber wieder in sein Fahrzeug ein und entfernte sich. Die Polizeiinspektion Donauwörth nahm ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren auf und bittet um Hinweise.. Telefon: 0906/706670. (AZ)

