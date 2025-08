Autobesitzer zeigen drei Unfallfluchten in kurzer Zeit an

Innerhalb von nicht einmal 24 Stunden haben sich im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Donauwörth die Besitzer von drei Autos gemeldet und haben mitgeteilt, Opfer von Unfallfluchten geworden zu sein. Am Montag zwischen 9.30 und 10 Uhr beschädigte ein Unbekannter mit seinem Fahrzeug einen auf dem Netto-Parkplatz in Harburg abgestellten roten Renault Twingo einer 83-Jährigen. Da sich die verursachende Person nicht darum kümmerte, leitete die Polizei ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren ein. Der Sachschaden am Wagen der Rentnerin wird auf rund 5000 Euro geschätzt. Ersten Hinweisen zufolge steuerte der Gesuchte möglicherweise einen schwarzen Pkw.

Im selben Zeitraum stellte ein 61-Jähriger seinen weißen BMW X1 auf den Parkplätzen vor dem Wörnitzparkhaus in der Eichgasse in Donauwörth ab. Ein Unbekannter prallte mit seinem Fahrzeug gegen das Heck und richtete an diesem einen Schaden von etwa 3000 Euro an. Auch hier ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der Unfallflucht.

Schaden an Auto vor einem Hotel in Wemding

Der Besitzer eines Skoda zeigte am Dienstag eine Unfallflucht vor einem Hotel im Sandbichelring in Wemding an. Der Tatzeitraum kann die Polizei zwischen Montag, 21 Uhr, bis Dienstag, 7.30 Uhr, eingrenzen. An dem Auto entstand ein massiver Streifschaden am linken Kotfügel in einer geschätzten Höhe von rund 5000 Euro. Den Beamten fiel auf, dass das Schadensbild eine Kollision mit einem statischen Objekt nicht ausschließt, also auch auf andere Weise entstanden sein könnte.. Daher wurden die Unfallfluchtfahnder der Verkehrspolizei in die Ermittlungen eingebunden. In allen drei Fällen bittet die Polizeiinspektion Donauwörth um Hinweise. Telefon: 0906/706670. (AZ)