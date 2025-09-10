Unfallfahrer flüchtet am Klinikgelände

Am Morgen des Dienstag stellte eine 61-jährige Frau gegen 8.20 Uhr ihren silberfarbenen Pkw VW Lupo gegenüber der Donau-Ries-Klinik in Donauwörth in der Lorenz-Hübner-Straße ab. Ein vor ihr geparkter, grauer Mercedes CLE wurde zu diesem Zeitpunkt zurückgesetzt und prallte dem VW in die Front. Es entstand ein geschätzter Schaden von etwa 3000 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich nach dem Anprall, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Die 61-Jährige notierter sich das Kennzeichen und informierte die Polizei. Wer Hinweise zum Fahrer geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 an die Polizeiinspektion Donauwörth zu wenden. (AZ)

Klinikgelände Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

VW Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Donauwörth Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis