Gleichzeitig ausgeparkt: Autos krachen zusammen

Am Dienstagvormittag gegen 8.30 Uhr wollten eine 71-jährige Frau und ein 77-jähriger Mann gegen gleichzeitig rückwärts aus gegenüberliegenden Querparkplätzen in der oberen Reichsstraße ausfahren. Dabei prallten die beiden Fahrzeuge laut Polizei in der Mitte der Fahrbahn mit ihren Hecks zusammen. Mehrere Zeugen beobachteten den Unfall. Die herbeigerufenen Polizeibeamten verwarnten beide Unfallbeteiligten gebührenpflichtig. Verletzt wurde niemand. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 6000 Euro geschätzt. (AZ)