Unkraut-Bekämpfung führt zu Brand an Zaun

Wegen eines kleinen Brandes war am Donnerstagmittag die Freiwillige Feuerwehr Rain im Einsatz. Wie die Polizei berichtet wurde im Auftrag einer Firma in der Unterpeichinger Straße das Unkraut auf einem Kiesweg abgebrannt. Vermutlich hat dadurch trockenes Laub in der Nähe eines Holzzauns Feuer gefangen und es entzündeten sich einige Holzlatten eines Zauns.

Die Feuerwehr konnte den Brand rasch löschen. Der Sachschaden beträgt rund 100 Euro. (AZ)