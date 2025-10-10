Unliebsame Überraschung: Stadtbad in Donauwörth öffnet einen Monat später

Wasser aufgedreht – doch es kommt (fast) nichts. So der so ähnlich müssen sich Mitarbeiter der Stadt zuletzt im Stadtbad am Mangoldfelsen gefühlt haben. Eigentlich plante die Stadt, das Bad am kommenden Montag für die Wintersaison zu öffnen. Schließlich ist das Freibad seit Ende September geschlossen, Wasserfreunde brauchen andere Möglichkeiten. Ein bisschen müssen diese in Donauwörth aber noch warten. Das hängt mit der oben beschriebenen, unliebsamen Überraschung zusammen. Diese hat nämlich Auswirkungen auf den Eröffnungstermin.

In einer Pressemitteilung erklärt die Stadt die Verschiebung des Eröffnungstermins mit technischen Defekten und den damit verbundenen Reparaturarbeiten. Auf Anfrage wird klar, worum es sich bei den Defekten konkret handelt. So seien die Zuleitungen in den Duschen betroffen, die Wasserversorgung ist bzw. war gestört. Es kam laut Stadt nur noch recht wenig Wasser aus den Duschköpfen, dieses hätte wohl nur noch für eine Dusche gereicht. Dies sei bei Routinearbeiten entdeckt worden.

Stadtbad in Donauwörth öffnet auch am Samstag

Zu wenig natürlich für den Betrieb im Stadtbad. Denn dort kommen neben Privatpersonen vor allem auch Schulen und Vereine hin, auch Schwimmkurse sind dort vertreten. Für den eigentlichen Eröffnungstermin reicht es zwar nicht. Doch nicht etwa deshalb, weil die Arbeiten so lange andauernd. Tatsächlich befinden sich diese bereits in den letzten Zügen. Doch natürlich muss das Wasser zuvor noch getestet werden. Da hierfür mehrere Tests notwendig sind, zieht sich die Eröffnung noch etwas. Der geplante Öffnungstermin ist nun Montag, 10. November. Die Kosten für die Reparaturmaßnahmen seien derzeit noch nicht klar.

Zwar geht es wohl rund einen Monat später los, dafür gibt es aber eine Neuerung, die Schwimmbegeisterte freuen dürfte. Denn zusätzlich zu den bisherigen Öffnungstagen am Donnerstag und Freitag kann das Stadtbad heuer auch am Samstag genutzt werden. Das Bad ist am Donnerstag und Freitag zwischen 17 Uhr und 21 Uhr geöffnet, am Samstag zwischen 16 Uhr und 20 Uhr. Die Eintrittspreise betragen einen Euro für Kinder zwischen sechs und 13 Jahren, für Jugendliche bis 17 Jahren zwei Euro sowie für Erwachsene drei Euro. Auch in diesem Winter wird das Bäder-Team wieder regelmäßig Schwimmkurse anbieten. Bis die Anmeldung möglich ist, dauert es aber noch etwas. Das Stadtbad bietet seinen Gästen ein 17-Meter-Schwimmbecken mit verschiebbarem Hubboden.