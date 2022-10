Unterbucher Schnupferinnen holen wieder Weltmeister-Titel

Bei den Schnupfweltmeisterschaften sind vor allem die Frauen des SC Unterbuch erfolgreich. Petra Leinfelder ist die überragende Akteurin.

Auf die Schnupferinnen des SC Unterbuch ist Verlass. Sie haben bei den Weltmeisterschaften, die der SC Yetl nahe Sinsheim (Baden-Württemberg) austrug, wieder mächtig abgeräumt. Die Vorfreude war dieses Mal besonders groß. Es waren die ersten Weltmeisterschaften seit 2018. 47 Schnupferinnen und 170 Schnupfer aus Deutschland, Österreich, der Schweiz und den USA traten zu den Einzel- und Team-Wettbewerben an.

Gesucht wurden die besten Schnupfer, die in einer Minute möglichst viel der vorgegebenen fünf Gramm Schnupftabak in der Nase unterbringen können. Neben der bis auf tausendstel Gramm gewogenen Menge entscheidet auch die Sauberkeit über den Sieg. Dabei vergeben die Kampfrichter Punkte auf einer Skala von null bis 20, die zusammen mit der Menge das Ergebnis bilden. Dieses entscheidet schlussendlich über Sieg oder Niederlage.

Seit 1998 sind die Unterbucher Frauen ununterbrochen Team-Weltmeister

Egal, ob Menge oder Sauberkeit – die Damen des SC Unterbuch sind auf diesem Gebiet kaum zu schlagen und holten bereits seit 1998 ununterbrochen den Team-Titel in die rund 60 Einwohner zählenden Daitinger Ortsteil, der in der Region als Hochburg des Schnupfens gilt. Bei den ersten Titelkämpfen nach Corona ergab sich das vertraute Bild. Die Frauen des SCU sicherten sich mit einem Ergebnis von 18,365 Gramm den zwölften Titel in Folge. Bemerkenswert: Mit der zweimaligen Einzel-Weltmeisterin Regina Eder-Strobel sowie Helga Herz und Evi Müller-Burkhard waren drei Team-Mitglieder aus dem WM-Team von 1998 mit am Start. Sie waren damit an allen bisher gewonnenen Titeln beteiligt. Gemeinsam mit diesem Trio feierten Rosa Rank, Elke Burlefinger, Karin Schneider und Anita Mayer ihren ersten Team-Titel. 3,492 Gramm lagen die alten und neuen Weltmeisterinnen in der Abschlussrechnung vor den Damen des SC Dingisweiler (14,873 Gramm) und des SC Yetl (13,405).

Ein zusätzliches Ausrufezeichen hinter die Dominanz der Unterbuch-Damen setzte Petra Leinfelder. Die viermalige Weltmeisterin und Titelverteidigerin zeigte sich in Topform (4,914 Gramm) und holte sich in einem spannenden Duell mit Klub-Kollegin Eder-Strobel (4,902 Gramm) zum fünften Mal den ersten Platz. Gerade einmal 0,012 Gramm gaben am Ende den Ausschlag für die erfolgreiche Titelverteidigung. Dritte wurde die Schweizer Meisterin Pia Walpen (4,895 Gramm).

Die Männer des SC Unterbuch erreichen den dritten Platz

Auch im Männerwettbewerb – in den Mannschaften dürfen Frauen mitschnupfen – war die Weltmeisterin eine wichtige Stütze. Mit ihrer starken Einzelleistung half sie mit, Platz drei für die Unterbucher zu sichern.

Die 23. Schnupf-Weltmeisterschaften finden 2024 in Luzern statt. Dort wollen die Unterbucher Damen die Unglückszahl 13 zur persönlichen Erfolgsstory machen, wie sie schon jetzt ankündigten. (AZ)