Brand in Unterpeichinger Fabrikhalle gerade noch verhindert

In Unterpeiching, ist es am Donnerstagabend beinahe zu einem Brand gekommen. An einer Kältemaschine kam es zu einem Kurzschluss, aus dem ein Funkenflug resultierte. Dieser führte zur Rauchentwicklung in der Halle. Laut Polizei schaltete das Personal die Maschine schnell ab, sodass die Mitarbeiter einen Brand verhindern konnten. Die Freiwillige Feuerwehr Rain war mit vier Fahrzeugen und etwa 25 Rettungskräften vor Ort, musste aber kein Feuer löschen. Es erfolgte lediglich die Entlüftung der Fabrikhalle. (AZ)