Unterpeiching

vor 33 Min.

In Unterpeiching brodelt die Gerüchteküche um ein Baugebiet

Plus Ein Investor bemüht sich um ein Baugebiet in Unterpeiching. In der Bevölkerung herrscht darüber weitgehend Unklarheit. Die Stimmung ist ein Stück weit angeheizt.

Von Barbara Würmseher

In Unterpeiching brodelt die Gerüchteküche. Es geht um ein geplantes Neubaugebiet, um eine ungewisse Größenordnung, auch um archäologisch Fragen. Und es geht um verunsicherte Bürger, die nicht wissen, welche Informationen, die im Ort kursieren, nun tatsächlich stimmen und welche nicht. Bei der Bürgerversammlung am Montagabend war es das Thema schlechthin, das die Stimmung bei den rund 50 Teilnehmenden ein Stück weit anheizte.

