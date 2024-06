SV Mauren scheitert im Elfmeterschießen – kein Aufstieg in die Kreisliga

1000 Zuschauer wollen das Relegationsspiel zwischen dem SV Mauren und dem SV Kicklingen-Fristingen sehen. Dabei ist viel geboten, am Ende wird es dramatisch.

Als Maurens Trainer Harald Leinfelder am Donnerstagabend über das Spielfeld ging, brauchte er einen Moment für sich. Er musste erst einmal verarbeiten, was die vergangenen drei Stunden, im ersten Relegationsspiel um den Aufstieg in die Kreisliga zwischen dem SV Mauren und dem SV Kicklingen-Fristingen, auf dem Sportgelände des TSV Unterthürheim passierte - und das war einiges. Die über 1000 Zuschauer bekamen die ganze Klaviatur eines Fußballspiels geboten: Dramatik, Tore, Aluminiumtreffer, Rettungsaktionen in letzter Sekunde, Verlängerung, Elfmeterschießen, Freud und Leid.

Aber der Reihe nach. Der SV Mauren kam, unterstützt von zahlreichen Anhängern in Schwarz-Gelb, besser ins Spiel und nahm das Heft des Handelns in die Hand. Die erste Chance hatte Sven Schreitmüller per Kopf in der fünften Spielminute. Maurens bester Torschütze Manuel Schreitmüller (24 Tore) hatte in der 25. Minute die Führung auf dem Fuß, scheiterte aber an Kicklingens Schlussmann. Der Zweite der Kreisklasse Nord 2 wiederum ließ die Leinfelder-Elf erst mal kommen und versuchte über ihre schnellen Außenbahnspieler, Mario Meier und vor allem ihrem Toptorjäger Jonas Manier (33 Tore), zu kontern.

Relegation: SV Mauren hat gegen Kicklingen die Chance zur Führung

Manier war es dann auch, der die erste Chance seiner Mannschaft einleitete in dem er auf Lukas Manier durchsteckte, der am starken Torhüter Björn Strauß scheiterte. Nach der anschließenden Ecke probierte es Mario Meier vom Sechzehnereck, wieder war Strauß zur Stelle. Drei Minuten später war es Jonas Manier der per Schlenzer versuchte Strauß zu überwinden, dieser aber wieder mit den Fingerspitzen dran war. Die darauffolgende Ecke köpfte Thomas Schön an die Latte.

Nach dieser Druckphase befreite sich der SVM wieder und hatte seinerseits die beste Chance auf die Führung. Sven Schreitmüller setzte einen Freistoß in der 32. Minute an den rechten Pfosten. Weiter gab es Chancen im Minutentakt. Zunächst scheiterte Lukas Manier für Kicklingen per Drehschuss, auf der Gegenseite fand Florian Moll seinen Meister in Kicklingens Torwart Stefan Besel.

Spannung pur war geboten beim Relegationsspiel zwischen Mauren und Kicklingen. Foto: Karl Aumiller

Auch in der zweiten Hälfte war es die Mannschaft aus dem Landkreis Donau-Ries die besser in die Partie kam. Der eingewechselte Simon Löfflad scheiterte zweimal am bayernligaerfahrenen Kicklinger Torhüter Besel (früher TSV Rain). Auf der Gegenseite war es immer wieder der pfeilschnelle Jonas Manier der die Schwarz-Gelben vor Probleme stelle. In der 74. Minute rettete Torhüter Besel nach einem Löfflad-Kopfball gerade so noch mit den Fingerspitzen, auch ein Moll-Freistoß war kein Problem für Kicklingens Nummer 1.

Als sich alle schon so langsam auf die Verlängerung einstellten, ging Kicklingen in der 86. Minute in Führung. Nach einer Ecke nahm Markus Hitzler den Ball gekonnt per Brust an und versenkte ihn im Maurener Tor. Die Entscheidung? Nein, dieses packende Spiel hatte noch eine Wendung.

Mauren erzielt im Relegationspiel gegen Kicklingen spät den Ausgleich

Der SVM warf alles nach vorne und wurde belohnt. Sven Schreitmüller – der noch zum tragischen Helden des Spiels werden sollte – erzielte in der dritten Minute der Nachspielzeit aus dem Gewühl heraus den viel umjubelten Ausgleichstreffer. Zunächst klärte ein Kicklinger Abwehrbein einen Abschluss von Matthias Pickel, ehe Schreitmüller den Ball über die Linie drückte. Verlängerung! Wer dachte, beide Teams würden nun taktieren, der täuschte sich. Vor allem die in rot spielenden Kicklinger hatten in der ersten Hälfte der Verlängerung riesige Chancen.

Zunächst parierte Strauß stark im Eins-gegen-Eins gegen Markus Hitzler, den Nachschuss von Andre Danemann lenkte Johannes Beck für seinen schon geschlagenen Schlussmann mit letztem Einsatz spektakulär über den Querbalken. Nur vier Minuten später flankte Jonas Manier auf Markus Hitzler, dieser hielt den Fuß rein und traf die Unterkante der Latte. In der 105. Minute reagierte erneut Strauß bärenstark gegen einen Abschluss von Thomas Schön. In der zweiten Hälfte der Verlängerung ging beiden Teams sichtlich die Kräfte aus und es kam, was kommen musste. Elfmeterschießen.

Spiel SV Mauren gegen SV Kicklingen-Fristingen geht ins Elfmeterschießen

Jonas Manier trat als Erster für Kicklingen an und versenkte den Ball, bei der schon am Horizont verschwindenden Sonne, souverän. Sven Schreitmüller war Maurens erster Schütze und schoss genau auf Torhüter Besel. Vorteil Kicklingen-Fristingen. Da alle weiteren Schützen Mario Meier (Kicklingen), Simon Löfflad (Mauren), Philipp Rathgeber (Kicklingen), Björn Strauß (Mauren), Thomas Schön (Kicklingen) und Tobias Schreitmüller (Mauren) sicher verwandelten, hatte Kicklingen-Fristingens Sebastian Jung, um 21.15 Uhr, den Matchball auf dem Fuß. Jung verwandelte und der Traum vom Kreisliga-Aufstieg des SV Mauren war geplatzt.

Dementsprechend geknickt war auch Maurens Trainer Harald Leinfelder: „Schlimmer geht’s nimmer. Wir haben alles reingehauen, der Gegner hat alles reingehauen und am Ende haben wir ganz bitter verloren. Ich kann den Jungs aber – wie die ganze Saison über – keinen Vorwurf machen. Wir haben alles gegeben und werden auch nächste Saison wieder sehr stark zurückkommen!“ Der SV Kicklingen-Fristingen spielt nun am Dienstag in Altenmünster gegen den SV Scheppach in einem Endspiel um den Aufstieg in die Kreisliga. Für Mauren gab es nach dem Spiel tröstenden Applaus von den zahlreich angereisten Fans.