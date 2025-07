Christoph Mayer aus Wörnitzstein: Vier Jahre Brotzeit mit Uschi Glas

„Grüß Gott, hier ist Uschi Glas ...“ - als am Dienstag um 10 Uhr das Telefon in unserer Redaktion läutet, ist die beliebte bayerische Schauspielerin am anderen Ende. Sie erzählt mit viel Herzblut über ihr soziales Engagement und sie erzählt mit Wärme in der Stimme von Christoph Mayer aus Wörnitzstein. Vier Jahre lang hat sie zusammen mit ihm „Brotzeit gemacht“. Sie nennt ihn „Charming Boy“ und versichert: „Er ist einfach ein Schatz!“ Umgekehrt spricht Christoph Mayer über Uschi Glas von einer „faszinierenden Frau“. Wie das alles zusammenhängt? - Hier kommt die Auflösung...

Barbara Würmseher Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Christoph Mayer Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Uschi Glas Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis