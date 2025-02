Programm zum Valentinstag: Verliebt in Donauwörth

Der Valentinstag naht: Donauwörth lädt am 14. Februar alle Bürgerinnen und Bürger aus Stadt und Region dazu ein, ihre romantische Seite zu entdecken. Unter dem Motto „Verliebt in Donauwörth!“ gibt es ein vielfältiges Programm. Die ehemalige Freie Reichsstadt in der Mitte der „Romantischen Straße“ zeigt sich am 14. Februar von ihrer herzigsten Seite. So wird beispielsweise ein Spaziergang durch Donauwörth am Valentinstag zum Erlebnis für alle Sinne. An besonders malerischen Orten wie dem Donauspitz – wo Donau und Wörnitz zusammenfließen –, dem Museumsplatz auf der Altstadtinsel Ried oder entlang der Promenade überraschen dekorierte Parkbänke mit roten Herz-Luftballons. Die perfekte Kulisse für eine kleine Auszeit: Mit einem Piccolo oder Pralinen lässt sich der Moment mit dem Herzensmenschen wunderbar genießen. Für alle, die es ein bisschen wärmer mögen, einfach eine Decke, ein Sitzkissen oder eine Thermoskanne mit Hot Aperol mitbringen.

Entdeckungstour durch Donauwörth

Valentinstag in Donauwörth bedeutet auch, auf Entdeckungstour zu gehen. Das Käthe-Kruse-Puppen-Museum lädt am Nachmittag zu exklusiven Sonderführungen unter dem Motto „Zeit zu zweit“ ein. Ein Glas Sekt – mit oder ohne Alkohol – rundet den Besuch ab. Ein ganz besonderer Höhepunkt wartet am Abend: Um 17 Uhr startet eine Mondschein-Führung durch die romantische Altstadt. Zur „blauen Stunde“ erzählt Ulrike Steger von der Stadt Donauwörth Tourist-Information charmante und kurzweilige Geschichten rund um die Liebe und den Valentinstag. Dieser stimmungsvolle Spaziergang dauert etwa eine Stunde.

Wer den Valentinstag mit einem feinen Abendessen krönen möchte, findet in den Donauwörther Restaurants und Bistros viele besondere Angebote. Mit kreativen Menüs und stimmungsvoller Atmosphäre laden die Gastronomen der Stadt zum genussvollen Abschluss des Tages ein. Wer seiner oder seinem Liebsten zum Valentinstag noch ein Herzerl schenken möchte, schaut ab 9 Uhr in der Städtischen Tourist-Information im Rathaus vorbei. In diesem Jahr werden 222 kleine wertige Schlüsselanhänger in Herzform, gefertigt aus heimischen Kirschholz, verschenkt, die sich im Jubiläumsjahr „75 Jahre Romantische Straße“ auf neue Besitzer freuen.

Ökumenischer Segnungsgottesdienst für Paare

Auch nach dem Valentinstag geht das romantische Programm in Donauwörth weiter: Am Sonntag, 16. Februar, findet in der Christuskirche ein ökumenischer Segnungsgottesdienst statt. Paare – ob verheiratet, verlobt oder einfach verbunden – sowie Familien können sich hier für ihren gemeinsamen Lebensweg segnen lassen. Mit Liedern, Gedichten und Gebeten wird der Gottesdienst zum besonderen Moment der Besinnung und des Miteinanders. (AZ)

info: Das vollständige Programm „Verliebt in Donauwörth“ steht auf der Website der Stadt zum Download bereit: www.donauwoerth.de/valentinstag. (AZ)