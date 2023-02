Umfrage in Donauwörth: Wie verbringen Sie den Valentinstag?

Valentinstag, der Tag der Liebenden. Jeder feiert diesen Tag anders. Wir haben in der Donauwörther Innenstadt nachgefragt, wie die Menschen den Tag verbringen.

Für manche ist der Valentinstag ein Anlass, um für seine liebsten Geschenke zu besorgen, einen aufwendigen Abend zu planen oder für einen Tag zu verreisen. Für andere hat der 14. Februar keine größere Bedeutung oder sie verbinden ihn sogar mit traurigen Erinnerungen und feiern ihn deshalb bewusst nicht. Wir wollten wissen, wie die Menschen in der Donauwörther Innenstadt ihren Valentinstag verbringen und haben nachgefragt.

Jakob Eren aus Donauwörth findet, er sei nicht mehr in dem Alter, in dem man Valentinstag feiert. Foto: Helen Geyer

Den Valentinstag feiern wir nicht mehr besonders, aus dem Alter sind wir schon lange raus. Das haben wir früher noch öfter gemacht. Ich werde meiner Frau eine Kleinigkeit schenken, mehr haben wir nicht vor. Für mich ist der 14. Februar wie jeder andere Tag, nur dass ich eben noch einmal besonders an meine Frau denke. Viel schöner wäre es doch, wenn wir so etwas öfter im Jahr machen würden und nicht nur heute. Jakob Eren, Donauwörth

Roswitha Kienmooser aus Tapfheim feiert den Valentinstag mit ihrem Mann am Wochenende, da sie beide unter der Woche arbeiten müssen. Foto: Helen Geyer

Am eigentlichen Valentinstag feiern wir nicht besonders, weil wir beide, mein Mann und ich, relativ lange arbeiten müssen. Es passt also dann zeitlich einfach nicht so gut. Dafür holen wir das aber am kommenden Wochenende nach. Wir werden gemeinsam essen gehen und einen schönen Abend verbringen. Aber mein Mann schenkt mir am 14. Februar selbst trotzdem noch einen Blumenstrauß, darüber freue ich mich immer. Roswitha Kienmooser, Tapfheim.

Bei Andrea Zinsmeister aus Blossenau gibt es für sie und ihren Mann ein Glas Wein und ein leckeres Abendessen am Valentinstag. Foto: Helen Geyer

Bei uns gibt es am Valentinstag einfach ein Gläschen Wein. Vielleicht koche ich heute Abend dann noch etwas Schönes für uns zwei. Mein Mann und ich schenken uns gegenseitig nichts, sondern wollen einfach nur eine schöne Zeit zusammen verbringen und den Abend genießen. Auch am Wochenende haben wir nichts besonders mehr für Valentinstag geplant. Da gehen wir dann lieber gemeinsam zum Fasching in Blossenau und feiern dort! Andrea Zinsmeister, Blossenau

Für Stephan Linder aus Marxheim ist der 14. Februar ein Tag wie jeder andere. Er und seine Freundin haben nichts Besonderes geplant. Foto: Helen Geyer

Wir haben ganz spontan, vor zwei Tagen erst, beschlossen, dass wir dieses Jahr am Valentinstag nichts besonders planen wollen. Dafür haben wir uns dann an dem Abend bei McDonalds Abendessen geholt. Das klingt auch nicht besonders außergewöhnlich, aber wir machen das sonst nie und da hat es irgendwie gepasst. Mehr haben wir für heute nicht vor. Für meine Partnerin und mich ist der 14. Februar ein Tag wie jeder andere. Stephan Linder, Marxheim