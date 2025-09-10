Icon Menü
Vandalismus am Busbahnhof Donauwörth: Zeugen gesucht nach Zerschlagung eines Windschutzes

Donauwörth

Vandalen machen sich am Busbahnhof zu schaffen

Sie schlagen ein Windschutzelement ein. Wer hat die Täter gesehen und kann der Polizei Mitteilung machen?
    Der Busbahnhof vor dem Bahnhof in Donauwörth wurde Ziel von Vandalen.
    Foto: Wolfgang Widemann

    In den vergangenen Tagen zertrümmerten bislang unbekannte Täter am Busbahnhof in der Donauwörther Bahnhofstraße ein Windschutzelement. Der Sachschaden wurde auf rund 1000 Euro geschätzt, wie die Polizei mitteilt. Ein Ermittlungsverfahren wegen Verdachts auf Gemeinschädliche Sachbeschädigung wurde eingeleitet. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 an die Polizeiinspektion Donauwörth zu wenden. (AZ)

