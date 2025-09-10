Vandalen machen sich am Busbahnhof zu schaffen

In den vergangenen Tagen zertrümmerten bislang unbekannte Täter am Busbahnhof in der Donauwörther Bahnhofstraße ein Windschutzelement. Der Sachschaden wurde auf rund 1000 Euro geschätzt, wie die Polizei mitteilt. Ein Ermittlungsverfahren wegen Verdachts auf Gemeinschädliche Sachbeschädigung wurde eingeleitet. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 an die Polizeiinspektion Donauwörth zu wenden. (AZ)
Donauwörth
