Vandalismus am Kreuzweg in Maria Brünnlein

An der Kreuzweganlage der Wallfahrtskirche Maria Brünnlein wurden in den vergangenen Tagen an 15 Kreuzwegbildern die Glasflächen mit schwarzer Farbe beschmiert. Zudem beschädigten die bislang unbekannten Täter die Metallrahmen der Bilder sowie das Pflaster an einer Parkbank.

Der Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Ein Strafverfahren wegen Verdachts auf gemeinschädliche Sachbeschädigung ist eingeleitet. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 an die Polizeiinspektion Donauwörth zu wenden. (AZ)