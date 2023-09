Kulturtage, Kunst und Kermes: Das ist am Wochenende im Kreis Donau-Ries los

Am Wochenende, mit Brückentag von 29. September bis 3. Oktober, ist einiges im Landkreis Donau-Ries geboten. Von Kunst bis Oktoberfest ist alles dabei.

Am Wochenende ist im Landkreis Donau-Ries wieder so einiges geboten. Ob Kunst- und Kulturliebhaber, Naturfreunde, Klein oder Groß: Da ist für jeden was dabei. Hier kommen unsere Tipps.

Im Rahmen der Interkulturellen Wochen veranstaltet der Türkisch-Islamische Kulturverein in Nördlingen am Samstag, Sonntag und am Dienstag das traditionelle Kultur- und Familienfest „Kermes“. Es gibt Spezialitäten aus der türkischen Küche, Türkischen Mokka und Tee, verschiedene Grillspeisen, Moscheeführungen und eine Hüpfburg. Geöffnet ist jeweils von 10 bis 20 Uhr.

In Donauwörth werden die 50. Kulturtage eingeläutet

Kunstliebhaber aufgepasst: In der Alten Schranne in Nördlingen findet Samstag und Sonntag die Ausstellung des Kunstvereins „Oltra la Ceramica – über Keramik hinausgehend“ statt. Die Ausstellung dauert bis zum 8. Oktober. Auch in Maihingen kommen Kunstbegeisterte auf ihre Kosten: Im Museum Kulturland Ries findet am Sonntag von 11 bis 17 Uhr ein Herbst-Erlebnistag statt. Es gibt Mitmachaktionen, Marktstände und Handwerkervorführungen.

Wer sich musikalisch vergnügen möchte, findet in Nördlingen und Harburg außergewöhnliche Konzerte. So begeistert Lilo Kunkel am Samstag in der St. Georgskirche in Nördlingen ab 19 Uhr mit dem Jazz-Orgelkonzert „Romance in the dark“. In Harburg in der Grund- und Mittelschule gibt es am Sonntag ab 19 Uhr Musik im Jazz- und Samba-Stil von Majazztic. Auch in Donauwörth wird es musikalisch, nämlich am Sonntag um 18 Uhr, wenn im Foyer Enderlesaal die 50. Donauwörther Kulturtage mit einem Eröffnungskonzert eingeläutet werden. Zu hören ist Kammermusik von Max Reger und Johannes Brahms.

In Mertingen findet am Freitagabend ab 19 Uhr in der Aula der Grundschule das Kammerkonzert "Furious" mit Elisavet Blumina (Klavier) und Emanuel Sint (Fagott) statt. Zünftiger geht es in Wittesheim zu: Dort findet am Feuerwehrhaus am Samstag ab 19 Uhr das Oktoberfest VGF und Freiwillige Feuerwehr Wittesheim statt. Und in der Kleinkunstbrauerei Thaddäus in Kaisheim berichtet Matthias Egersdörfer am Freitag ab 20 Uhr mit jeder Menge sarkastischem Humor über "Nachrichten aus dem Hinterhaus".

Ein Whisky-Tasting gibt es am 3. Oktober in Harburg

Auch für die Theaterfreunde ist an diesem Wochenende was dabei: In Fremdingen im Riesrandstadl spielt die Theatergruppe am Samstag und am Sonntag „Dreistes Stück im Greisenglück“. Los geht es um 19.30 Uhr.

Wer sich auf ein verlängertes Wochenende freut und noch nichts geplant hat, der kann am Dienstag in Harburg edlen Whisky probieren. Klaus Günther Strobel bietet um 18.30 Uhr im Gasthaus Zum Goldenen Lamm ein Whisky-Tasting-Seminar an.

Das Museum Kulturland Ries in Maihingen bietet am Dienstag Kinderkurse unter dem Motto „Wertvolle Schätze" an. Die Kleinen können um 10 und um 13 Uhr entdecken, welche Schätze das Museum in seinen Depoträumen versteckt. (ab acht Jahren).