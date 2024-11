Verantwortlicher nach Unfallflucht in Wemding gestoppt

Ein Transporterfahrer ist am frühen Dienstagabend in eine Hauswand im Wemdinger Rennerring gekracht. Zeugenaussagen zufolge hielt der Fahrer nach dem Unfall an, entfernte sich danach jedoch unerlaubt. Einer Zivilstreife der Polizei gelang es wenig später, den Flüchtigen auf der B 2 in Richtung Nürnberg anzuhalten.

Dieser gab an, nicht gewusst zu haben, dass er sich nach einem Unfall bei der Polizei oder dem Geschädigten melden müsse. Die Beamten leiteten gegen den 20-jährigen Fahrer ein Strafverfahren wegen Verdachts auf Unfallflucht ein. Die Höhe des Sachschadens wird auf etwa 1500 Euro geschätzt. (AZ)