Verdächtiges nächtliches Treiben an einem Haus in Mertingen

Nächtliches Treiben am frühen Montagmorgen zwischen 3 und 5 Uhr an einem freistehenden Einfamilienhaus in der Mertinger Straße in Bäumenheim kam Nachbarn verdächtig vor und sie alarmierten die Polizei. Die Beamten stellten fest, dass dort möglicherweise ungebetene Besucher am Werk gewesen waren. Denn ein Rollladen war hochgeschoben und Unbekannte hatten - so die Zeugenbeobachtungen - mit Lampen in Zimmer geleuchtet. Aufbruchspuren gab es allerdings keine, auch sonst ist kein Sachschaden festzustellen. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 an die Polizeiinspektion Donauwörth zu wenden. (AZ)

