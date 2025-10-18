50 Jahre Vereinigte Musikkapelle Tapfheim: Ein Konzertabend voller Emotionen und Erinnerungen

Fünf Jahrzehnte Musik, Gemeinschaft und Begeisterung: Die Vereinigte Musikkapelle Tapfheim feiert jetzt ihr 50-jähriges Bestehen. Aus diesem Grund laden die Musikantinnen und Musikanten am Samstag, 25. Oktober, 19.30 Uhr zu einem außergewöhnlichen Jubiläumskonzert in die Tapfheimer Dreifachturnhalle – mit musikalischen Höhepunkten aus einem halben Jahrhundert Vereinsgeschichte.

Was 1975 auf Initiative des damaligen Bürgermeisters Johannes Straßer begann, war ursprünglich nur als gemeinsamer Auftritt gedacht: Zur Einweihung der neuen Schule der Großgemeinde Tapfheim musizierten die Kapellen aus Tapfheim und Donaumünster-Erlingshofen erstmals gemeinsam. Der Erfolg dieser Aufführung am 14. Dezember 1975 war so überzeugend, dass sich aus der einmaligen Kooperation schnell eine dauerhafte Freundschaft entwickelte. Und so beschlossen die Musikanten, künftig als Vereinigte Musikkapelle Tapfheim zusammenzuspielen – eine Entscheidung, die bis heute währt.

Dirigent Keller: „Dieses Konzert ist für uns eine musikalische Zeitreise.“

„Dieses Konzert ist für uns eine musikalische Zeitreise“, sagt Stephan Keller, Vorsitzender der Vereinigten Musikkapelle Tapfheim. „Wir möchten uns bei allen bedanken, die unsere Gemeinschaft in 50 Jahren begleitet haben – sei es als Musikerin oder Musiker, Dirigent, Unterstützer oder treuer Zuhörer. Gleichzeitig freuen wir uns riesig darauf, dieses besondere Jubiläum mit einem Abend voller Erinnerungen und Emotionen zu feiern.“

Das Programm des Jubiläumskonzerts verspricht Gänsehautmomente: Highlights aus fünf Jahrzehnten stehen auf dem Notenpult – und jedes Stück wird von einem anderen Dirigenten geleitet, der den Verein im Laufe der Zeit geprägt hat. Einer der insgesamt zehn VMT-Dirigenten ist leider bereits verstorben – doch die übrigen neun stehen gemeinsam mit rund 50 Musikerinnen und Musikern auf der Bühne. Eine solche Zusammenführung hat es in der Vereinsgeschichte noch nie gegeben.

Der Initiator Johannes Straßer erinnert sich

Ein weiterer Höhepunkt des Abends wird das Grußwort von Johannes Straßer sein. Mit persönlichen Erinnerungen und einem Blick zurück auf die Anfänge wird er die Entstehungsgeschichte der Vereinigten Musikkapelle nochmals lebendig werden lassen.

In der Pause laden die Musikerinnen und Musiker wie gewohnt zu einem Snack-Buffet und einem Glas Sekt ein – eine kleine Stärkung, bevor die musikalische Zeitreise weitergeht. Der Eintritt ist frei, Sitzplätze können per E-Mail unter info@vmt-online.de (Angabe von Name und Platzanzahl) reserviert werden.

Die Vereinigte Musikkapelle Tapfheim freut sich auf viele Gäste, Weggefährten und Musikfreunde, die gemeinsam mit ihr auf 50 Jahre Blasmusik, Kameradschaft und Freude am gemeinsamen Musizieren anstoßen möchten. (AZ)