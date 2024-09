Das Fußball-Bayernliga-Spiel des TSV Rain gegen Unterhaching II rückte am vorigen Freitag in den Fokus der internationalen Wettindustrie. Drei Anbieter, so weiß die Kripo Dillingen inzwischen, boten die Partie in Deutschland verbotenerweise für Wetten an. Deshalb laufen Ermittlungen wegen des Verdachts des unerlaubten Glücksspiels.

