Feuerwehreinsatz in Donauwörth: Fehlalarm sorgt für Aufsehen in der Innenstadt

Ein großes Aufgebot Feuerwehr, Polizei und Rettungssanitätern sorgte am Dienstagnachmittag im Ried in Donauwörth für Aufsehen. Laut Stadtbrandinspektor Alexander Zobel von der Feuerwehr Donauwörth hatte eine Seniorin ihre Pizza im Ofen vergessen, woraufhin der Brandmelder Alarm schlug. Vor Ort waren 24 Einsatzkräfte der Donauwörther Feuerwehr, zwei Polizeibeamte sowie Rettungssanitäter. Schlimmeres konnte jedoch verhindert werden: Die Frau blieb unverletzt. Nach einem kurzen Schreckmoment konnte sie in ihre Wohnung zurückkehren. (AZ)

