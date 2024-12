Es ist und bleibt ein zentrales Thema für die Menschen, die in Berg wohnen: der Verkehr. Der Stadtteil ist Eingangspforte für Donauwörth, durch ihn führen aber auch wichtige Tangenten in die Große Kreisstadt. Besonders in den Blickpunkt rückten bei der Bürgerversammlung im renovierten Heim der Adler-Schützen die Nürnberger und die Nördlinger Straße.

Helmut Bissinger Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Verkehr Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Jürgen Sorré Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis