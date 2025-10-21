Verkehrschaos durch Kontrollaktion der Polizei: Ist das verhältnismäßig?

Größere Behinderungen durch Unfälle oder schlechte Witterungsbedingungen sind die Verkehrsteilnehmer im Berufsverkehr in und um Donauwörth gewohnt. Dass aber offenbar eine Kontrollaktion der Polizei einen großen Stau auslöst, das verärgerte am Montagmorgen und -vormittag doch viele Auto- und Lkw-Fahrer. „Bei allem Verständnis - aber das ist Schikane“, schimpfte ein Leser unserer Zeitung. Ein anderer Betroffener kommentierte es so: Kontrollen seien „natürlich notwendig“, in diesem Fall sei die Aktion aber unverhältnismäßig im Vergleich zum Chaos, das damit ausgelöst worden sei. Benjamin Dannemann, Leiter der Polizeiinspektion Donauwörth, nimmt auf Anfrage unserer Redaktion nun Stellung zu der Kritik.

Die Dienststelle organisierte federführend die große Kontrolle. Die fand auf dem Parkplatz an der B2 auf der Schellenberg-Umgehung statt - und zwar von 6 bis 10 Uhr in Fahrtrichtung Augsburg. Anlass dafür waren laut Dannemann die schlimmen Unfälle auf den Bundesstraßen in der Region sowie betrunkene Verkehrsteilnehmer, die zum Jahreswechsel 2024/25 im Landkreis Donau-Ries eine Reihe von schweren Unglücken verursachten. Die Führungskräfte der Polizeiinspektionen in der Gegend kündigten deshalb im Frühjahr massive Kontrollen an. Solche fanden in den vergangenen Monaten beispielsweise wiederholt morgens in Donauwörth statt. Dabei gingen den Beamten einige Autofahrer ins Netz, die unter dem Einfluss von Alkohol oder Betäubungsmitteln standen.

Auf der B2 bildet sich durch die Kontrolle bei Donauwörth ein langer Stau

Der Zeitpunkt für die Maßnahme am Montag sei aufgrund der geschilderten Erfahrungen bewusst gewählt gewesen, so der Polizeioberrat. Bekannt ist, dass in den Morgenstunden dichter Verkehr auf den Bundesstraßen um Donauwörth herrscht. Der Abschnitt der B2 dürfte die meistbefahrene Straße in der Region sein. Die Fahrbahn auf der autobahnähnlich ausgebauten Bundesstraße wurde vor dem Parkplatz auf eine Spur verengt. An der Kontrollstelle seien punktuell Fahrer auf den Parkplatz geleitet und näher überprüft worden, schildert Dannemann. Der Verkehr sei in diesem Bereich kontinuierlich geflossen. Aufgrund der hohen Verkehrsdichte habe sich aber ein Rückstau gebildet. Streifenbesatzungen und die Einsatzzentrale hätten den Verkehrsfluss direkt oder über Google-Daten beobachtet. Als der Stau länger geworden sei, habe man reagiert: „Die Kontrolle wurde zwischen 7.30 und 8.15 Uhr zur Entlastung vorübergehend unterbrochen.“

Dass der Stau dennoch zeitweise bis in den Monheimer Stadtteil Itzing zurückgereicht habe, könne er nicht bestätigen, sagt der Inspektionsleiter. Verkehrsteilnehmer meldeten jedoch, dass dies der Fall gewesen sei. Christine Osterrieder, Chefin des gleichnamigen Busunternehmens, berichtet, neun ihrer Fahrzeuge hätten auf der B2 und B25 im Stau gestanden. Die Fahrer hätten „Hilferufe“ in die Firmenzentrale gesendet. Die mit rund 400 Schulkindern besetzten Busse hätten die Haltestellen in Donauwörth erst verspätet erreicht. Manuel Streubert, Direktor des Gymnasiums Donauwörth, bestätigt: Mindestens 300 Schüler seien allein an seiner Schule zu spät zum Unterricht gekommen. Dies habe aber auch an dem nicht funktionierenden Schienenersatzverkehr (SEV) von Rain her gelegen. Auch Dannemann führt diesen Aspekt an, der die Situation möglicherweise verschärft habe.

Donauwörther Polizei-Chef bedauert Beeinträchtigungen für Verkehrsteilnehmer

Der Polizeioberrat sieht sehr wohl, dass man sich mit der Kontrolle in einem „Spannungsfeld“ bewegt habe: „Wir bedauern, dass es zu Beeinträchtigungen kam. So wie es sich entwickelte, war es nicht geplant. “ Die Erkenntnisse werde man für zukünftige Einsatzplanungen berücksichtigen. Dannemann ist aber auch davon überzeugt, dass solche Kontrollen dazu beitragen, schweren Unfällen vorzubeugen. Bemerkenswert: Von knapp 100 Fahrzeugen, welche die Polizei am Montag auf den Parkplatz lotste, gab es bei 48 Beanstandungen. Die reichten von technischen Mängeln über Verstöße gegen Fahrpersonalrecht und Ladungssicherung bis hin zu einer Fahrt unter Drogeneinfluss.