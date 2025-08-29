Verkehrsregeln im Check: Donauwörther Polizist klärt über gängige Mythen auf

Mal ehrlich: Wer würde heute noch ohne Weiteres die Theorieprüfung für den Führerschein schaffen? Es gibt zumindest auch für geübte Kraftfahrer Situationen, in denen sich knifflige Fragen stellen, etwa: Darf ich einen zu langsam Fahrenden mit der Lichthupe wach rütteln? Wir haben mit dem Sachbearbeiter Verkehr für den Landkreis Donau-Ries, Stephan Roßmanith, über einige sogenannte „Verkehrsmythen“ gesprochen – und konnten mit einigen voreiligen Schlüssen und Klischees aufräumen.
Landkreis Donau-Ries
