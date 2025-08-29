Verkehrsregeln im Check: Donauwörther Polizist klärt über gängige Mythen auf

Mal ehrlich: Wer würde heute noch ohne Weiteres die Theorieprüfung für den Führerschein schaffen? Es gibt zumindest auch für geübte Kraftfahrer Situationen, in denen sich knifflige Fragen stellen, etwa: Darf ich einen zu langsam Fahrenden mit der Lichthupe wach rütteln? Wir haben mit dem Sachbearbeiter Verkehr für den Landkreis Donau-Ries, Stephan Roßmanith, über einige sogenannte „Verkehrsmythen“ gesprochen – und konnten mit einigen voreiligen Schlüssen und Klischees aufräumen.

Thomas Hilgendorf Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Verkehrsregel Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Auto Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis