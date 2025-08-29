Icon Menü
Verkehrsirrtümer entlarven: Was Sie im Straßenverkehr wirklich dürfen

Landkreis Donau-Ries

Verkehrsregeln im Check: Donauwörther Polizist klärt über gängige Mythen auf

Im Straßenverkehr kursieren viele Mythen, die auch erfahrene Fahrer in die Irre führen können. Hauptkommissar Roßmanith von der Polizei Donauwörth klärt auf.
Von Thomas Hilgendorf
    Behindertenplätze wie hier in der Donauwörther Reichsstraße werden ab und an auch von Nichtbehinderten besetzt. Ein Verstoß gegen die StVO liegt nur vor, wenn es sich um einen amtlich ausgewiesenen Parkplatz handelt.
    Behindertenplätze wie hier in der Donauwörther Reichsstraße werden ab und an auch von Nichtbehinderten besetzt. Ein Verstoß gegen die StVO liegt nur vor, wenn es sich um einen amtlich ausgewiesenen Parkplatz handelt. Foto: Thomas Hilgendorf

    Mal ehrlich: Wer würde heute noch ohne Weiteres die Theorieprüfung für den Führerschein schaffen? Es gibt zumindest auch für geübte Kraftfahrer Situationen, in denen sich knifflige Fragen stellen, etwa: Darf ich einen zu langsam Fahrenden mit der Lichthupe wach rütteln? Wir haben mit dem Sachbearbeiter Verkehr für den Landkreis Donau-Ries, Stephan Roßmanith, über einige sogenannte „Verkehrsmythen“ gesprochen – und konnten mit einigen voreiligen Schlüssen und Klischees aufräumen.

