Wieder Blitzer auf der B2 bei Donauwörth: 171 Verstöße

Die Verkehrspolizei hat am Sonntag zum zweiten Mal innerhalb weniger Tage über einige Stunden hinweg eine Geschwindigkeitskontrolle auf der Schellenberg-Umgehung (B2) bei Donauwörth durchgeführt. Die Zahl der Temposünder war erneut ordentlich. Über 170 Betroffenen drohen nun Konsequenzen.

Erst am vorigen Mittwoch hatte die Polizei an besagter Stelle nahe der Hangbrücke der Bundesstraße in Fahrtrichtung Nordheim 126 Fahrzeuge „geblitzt“, die deutlich zu schnell waren. Am Sonntag waren die Gesetzeshüter mit ihrem Radargerät erneut vor Ort.

74 Raser auf der B2 bei Donauwörth müssen mit einer Anzeige rechnen

Wieder erwischten sie zahlreiche Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer, die sich nicht an die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 100 Stundenkilometern hielten. Von 10.46 bis 17.10 Uhr passierten insgesamt 3823 Kraftfahrzeuge die Sensoren des Gerätes. Davon überschritten 171 das zulässige Tempo deutlich. 97 werden laut Polizei im Nachgang eine gebührenpflichtige Verwarnung bis 55 Euro zugesandt bekommen und bei weiteren 74 wird eine Anzeige samt Punkten in Flensburg die Folge sein.

Den traurigen Spitzenwert erreichte ein BMW mit ND-Kennzeichen mit 151 km/h. In diesem Fall muss der Temposünder mit einem Bußgeld von knapp 350 Euro, einem einmonatigen Fahrverbot und eine, Punkt im Fahreignungsregister rechnen. (AZ)