Frau prallt in ein entgegenkommendes Auto

Rund 10.000 Euro Sachschaden - das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Donnerstag in Donauwörth. Wie die Polizei mitteilt, fuhr eine 57 Jahre alte Autofahrerin gegen 15.25 Uhr auf dem Stadtmühlenfeld in Richtung Sallingerstraße. Die Frau prallte aufgrund eines Fahrfehlers in den Wagen einer entgegenkommenden 35-Jährigen. Das Auto wurde massiv an der Fahrerseite beschädigt. Die Höhe des Gesamtschadens wird auf rund 10.000 Euro geschätzt. Beide Beteiligte blieben unverletzt. Die Polizisten vor Ort zeigten die 57-Jährige wegen des Verkehrsverstoßes an. (AZ)

