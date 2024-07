Verkehrsunfall in Donauwörth: Zwei Motorradfahrer nach Kollision verletzt

Am Freitag haben sich zwei Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall bei Donauwörth verletzt. Gegen 12.35 Uhr wollte ein 16- Jähriger mit seinem Fahrzeug aus der Schwadermühlestraße nach links auf die Kreisstraße in Fahrtrichtung Donauwörth fahren. Eine 19-Jährige fuhr mit ihrem Motorrad zur gleichen Zeit von Donauwörth her kommend in Fahrtrichtung Auchsesheim. Der junge Mann fuhr zwar mit Schrittgeschwindigkeit nach links, übersah jedoch dabe idie Motorradfahrerin. Es kam zum Zusammenstoß, beide stürzten, zogen sich Schürfwunden zu und mussten deshalb im Krankenhaus ärztlich behandelt werden. Auslaufende Betriebsstoffe wurden durch die FFW Auchsesheim gebunden. Die Freiwillige Feuerwehr Auchsesheim war mit 14 Kräften vor Ort. An den Motorrädern entstand ein Schaden von rund 4000 Euro. (AZ)

