Zwei Autos stoßen zusammen: hohe Sachschäden, keine Verletzten

Am Samstagmorgen kam es um 8.15 Uhr an der Einmündung der Kreisstraße DON 37 nach Schrattenhofen zu einem Verkehrsunfall. Eine 63-jährige Autofahrerin missachtete nach Angaben der Polizei die Vorfahrt einer in Richtung Schrattenhofen fahrenden und somit vorfahrtsberechtigten 26-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge im Einmündungsbereich, wobei die Geschädigte mit ihrem Fahrzeug erst im Graben zum Stehen kam.

Durch den Anstoß wurde keiner der Beteiligten trotz ausgelösten Frontairbags verletzt. Es entstand hoher Sachschaden. Beide Fahrzeuge haben wirtschaftlichen Totalschaden und waren nicht mehr fahrbereit. Die Unfallfahrzeuge wurden abgeschleppt. Gegen die 63-jährige Verursacherin wird eine Verkehrsordnungswidrigkeit angezeigt. (AZ)