Verkehrsunfall in Schrattenhofen: 63-Jährige missachtet Vorfahrt und verursacht Totalschaden

Heroldingen

Zwei Autos stoßen zusammen: hohe Sachschäden, keine Verletzten

63-jährige Autofahrerin missachtete bei Schrattenhofen die Vorfahrt. Es kommt zur Kollision. Beide Fahrzeuge sind nicht mehr fahrbereit.
    Die Polizei zeigt ein 63-Jährige an, die einer anderen Autofahrerin die Vorfahrt nahm - mit erheblichen Folgen. Foto: Bernd Weißbrod/dpa, Symbolfoto

    Am Samstagmorgen kam es um 8.15 Uhr an der Einmündung der Kreisstraße DON 37 nach Schrattenhofen zu einem Verkehrsunfall. Eine 63-jährige Autofahrerin missachtete nach Angaben der Polizei die Vorfahrt einer in Richtung Schrattenhofen fahrenden und somit vorfahrtsberechtigten 26-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge im Einmündungsbereich, wobei die Geschädigte mit ihrem Fahrzeug erst im Graben zum Stehen kam.

    Durch den Anstoß wurde keiner der Beteiligten trotz ausgelösten Frontairbags verletzt. Es entstand hoher Sachschaden. Beide Fahrzeuge haben wirtschaftlichen Totalschaden und waren nicht mehr fahrbereit. Die Unfallfahrzeuge wurden abgeschleppt. Gegen die 63-jährige Verursacherin wird eine Verkehrsordnungswidrigkeit angezeigt. (AZ)

